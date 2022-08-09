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Происшествия9 августа 2022 7:27

Под Воронежем грузовик насмерть сбил пожилого пешехода

Мужчина переходил трассу в неположенном месте
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Воронежской области на автодороге «Дон» на территории Каширского района 8 августа автомобиль «Джак» насмерть сбил пешехода. По предварительным данным полиции, 65-летний пешеход переходил трассу в неположенном месте. 38-летний водитель грузовика не успел затормозить и наехал на пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 89 ДТП, из них в Воронеже – 54. В шести авариях пострадали 5 человек, один погиб.