В Воронежской области погиб подросток, упав на арматуру на стадионе

Фото из архива "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье на стадионе рабочего поселка Хохольский Воронежской области произошла трагедия. 14-летний подросток, гуляя по площадке, споткнулся около теннисного корта и упал головой на торчавший из земли на газоне металлический прут. От полученной травмы мальчик погиб на месте.

Расследование гибели ребенка взяло на себя воронежское управление СК, где возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

- Следователи СК провели осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, сотрудников стадиона, должностных и иные лиц, - сообщили в пресс-службе СУСКа. - Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти. Выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Расследование дела контролирует лично руководитель следственного управления.