В Воронежской области нашли пропавшую из санатория бабушку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Поисковики обнаружили живой 83-летнюю пенсионерку, пропавшую из санатория им.Цюрупы. Об этом сообщили в воронежском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Напомним, бабушка ушла из учреждения 4 августа и бесследно пропала.

Двое суток бойцы поисково-спасательного отряда опрашивали прохожих, расклеивали ориентировки, прочесывали лес, осматривали дороги и обочины. А 8 августа нашли обессиленную женщину в лесу. Оказалось, она вышла погулять и заблудилась.

Пенсионерку направили к врачам на осмотр. С ней все в порядке.