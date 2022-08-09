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Общество9 августа 2022 6:27

В Воронежской области нашли пропавшую из санатория бабушку

83-летняя женщина четыре дня бродила по лесу
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Поисковики обнаружили живой 83-летнюю пенсионерку, пропавшую из санатория им.Цюрупы. Об этом сообщили в воронежском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Напомним, бабушка ушла из учреждения 4 августа и бесследно пропала.

Двое суток бойцы поисково-спасательного отряда опрашивали прохожих, расклеивали ориентировки, прочесывали лес, осматривали дороги и обочины. А 8 августа нашли обессиленную женщину в лесу. Оказалось, она вышла погулять и заблудилась.

Пенсионерку направили к врачам на осмотр. С ней все в порядке.