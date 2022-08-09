Двум собакам из воронежского приюта нашли хозяев

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В управлении экологии Воронежа рассказали, как решают проблему агрессивных бездомных собак. По словам специалистов, схема работы с беспризорниками хорошо отработана и не меняется. Собак отлавливают, вакцинируют, стерилизуют, вешают им на ухо неснимаемую бирку и отпускают на прежнее место обитания.

Часть псов адаптируется к улице и мирно сосуществует с человеком, но бывают случаи, когда собака проявляет агрессию к людям и животным.

- Все такие случаи фиксируются комиссионным заключением, отслеживаются городским управлением экологии, а подрядчики незамедлительно принимают необходимые меры, - рассказали в управлении.

По закону здоровых, даже агрессивных животных, запрещено подвергать эвтаназии. Поэтому агрессивных собак забирают в приюты, где создают специальные условия изоляции. Здесь они содержатся до тех пор, пока им не найдут хозяев.

Экологи рассказали, что в приюте подрядной организации, которую возглавляет Юрий Вязьмин, два питомца Бим и Чернушка нашли своих владельцев. Еще два обитателя вольера «на выданье».

А в приюте Натальи Сауниной ждут своего человека целых пять четвероногих друзей. Они будут готовы отправиться к новым хозяевам после заключения о том, что собака социализирована и не представляет опасности.

Если вы хотите помочь такой собаке обрести любящую семью, можете обратиться к сотруднику администрации, зоозащитнику Анне Золотаревой по телефону 8 (980) 558-40-50 (сообщения можно присылать в любое время, звонить с 9.00 до 18.00).