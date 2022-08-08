Прекратили поиски воронежца, уехавшего на «пятерке» в неизвестном направлении

25-летний Леонид М., пропавший 5 августа, дал о себе знать вечером в понедельник, 8 августа. Родственники сообщили об его звонке волонтерам и полиции, и поиски мужчины автоматически прекратились.

Ранее сообщали, что 5 августа Леонид М. сел за руль своей «пятерки» и уехал из Воронежа. Родственники предполагали, что он снова направился в Краснодарский край, хотя мужчина недавно приехал с отдыха. Свой телефон при этом Леонид то ли забыл, то ли специально не взял.

Главное – что недопонимание между родными людьми устранено, и все живы и здоровы.