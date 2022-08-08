В Воронеже запретят парковку на части улицы Свободы

В мэрии Воронежа приняли решение ограничить площадь разрешенной парковки на улице Свободы. В районе дома № 33 нельзя будет оставлять автомобили целые сутки. Причем они уже начались – запрет действует с 18.00 8 августа. А снова можно будет парковаться в 18.01 вторника, 9 августа.

В управлении информации мэрии пояснили причину запрета парковки:

- В течение суток в этом месте улицы Свободы будут опиливать деревья. Лучше поэтому не только не парковаться, но и крайне осторожно останавливаться в этом месте.