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Общество8 августа 2022 16:11

В Воронеже запретят парковку на части улицы Свободы

Оставить там машину нельзя будет целые сутки
Олег КУЗНЕЦОВ

В мэрии Воронежа приняли решение ограничить площадь разрешенной парковки на улице Свободы. В районе дома № 33 нельзя будет оставлять автомобили целые сутки. Причем они уже начались – запрет действует с 18.00 8 августа. А снова можно будет парковаться в 18.01 вторника, 9 августа.

В управлении информации мэрии пояснили причину запрета парковки:

- В течение суток в этом месте улицы Свободы будут опиливать деревья. Лучше поэтому не только не парковаться, но и крайне осторожно останавливаться в этом месте.