В Воронеже на Машмете пропал 42-летний мужчина

Дмитрий раньше ни разу не пропадал. Тем сильнее сейчас беспокоятся его родственники. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 42-летнего Дмитрия Стародубова. Мужчина ушел из своего дома в микрорайоне Машмет Левобережного района еще 30 июля и с тех пор не появлялся дома. Возможности связаться с ним по телефону у родственников тоже нет. Ранее мужчина не имел привычки внезапно исчезать надолго.

Приметы Дмитрия Стародубова: рост 175 сантиметров, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы. В день, когда мужчина исчез, он был одет в красную футболку с белой надписью и в черное трико, на ногах были темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Дмитрий, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения - 112.