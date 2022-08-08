Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 15:46

В Воронеже на Машмете пропал 42-летний мужчина

Дмитрия Стародубова нет дома уже девять дней
Олег КУЗНЕЦОВ
Дмитрий раньше ни разу не пропадал. Тем сильнее сейчас беспокоятся его родственники.

Дмитрий раньше ни разу не пропадал. Тем сильнее сейчас беспокоятся его родственники.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 42-летнего Дмитрия Стародубова. Мужчина ушел из своего дома в микрорайоне Машмет Левобережного района еще 30 июля и с тех пор не появлялся дома. Возможности связаться с ним по телефону у родственников тоже нет. Ранее мужчина не имел привычки внезапно исчезать надолго.

Приметы Дмитрия Стародубова: рост 175 сантиметров, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы. В день, когда мужчина исчез, он был одет в красную футболку с белой надписью и в черное трико, на ногах были темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Дмитрий, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения - 112.