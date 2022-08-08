Аграрии Воронежской области собрали 3 миллиона тонн зерна

Если сбудутся прогнозы областных властей, аграрии собрали уже 3/5 урожая зерновых. Фото: Мария ЛЕНЦ

К понедельнику, 8 августа, аграрии Воронежской области собрали уже 3 миллиона тонн зерна. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

К тому же приличные показатели у работников сельхозпредприятий нашего региона и по площади уже обмолоченных полей зерновых и зернобобовых – 670 тысяч гектаров. Это 42 процента от всех посевов этих культур.

Напомним, по прогнозу областных властей, урожай 2022 года должен быть в районе 5 миллионов тонн зерна. Массовая уборка ранних зерновых уже стартовала. А после них аграрии будут собирать урожай проса, овса, гречихи, нута и кукурузы.

В то же время немало урона в 2022 году уже нанесла непогода. Град уничтожил урожай зерновых на площади в 3185 гектара. Сильнее всего он побил посевы в Рамонском районе - на площади 3050 га, в Борисоглебске – на 150 га.