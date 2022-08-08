В Воронеже показали свежие фото с высоты со строительства новой дороги

Строители начали монтировать путепровод. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Областные власти выложили в Сеть фото строительства новое дороги: трасса «Дон» — поселок Отрадное — Воронеж (улица Урывского). Видно, что уложено песчаное основание, а также, что на одном из участков монтируют новый путепровод. На этой дороге будет две полосы длиной 2,5 километра. По проекту, расчетная скорость движения автомобилей на ней составит 70 километров в час, а ширина каждой полосы будет около3,5 метра. Там должны оборудовать современные «ливневки». Также установят фонари и знаки.

Строительство дороги начали в апреле 2022 года. До начала зимы планируют выполнить максимум возможных работ по устройству дорожной «одежды», а затем и асфальта. Сейчас делают укладку геополотна, щебеночного основания, отсыпают песок под тротуар, производят монтаж крайней опоры и балок пролета путепровода, устанавливают бордюры и разрабатывают траншеи под газопровод. На отдельных участках работники подрядчика, фирмы «Навастрой», уже приступили к устройству дождевых колодцев и защитного футляра для газопровода.

Контуры будущей дороги уже намечены насыпанном песком. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В региональном правительстве сообщили, что работы идут в соответствии с графиком. Техническая инвентаризация новой дороги должна пройти до 1 марта 2024 года.