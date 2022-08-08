В Воронежской области утонул 28-летний мужчина

Место трагедии в Павловском районе. Фото с телеграм-канала СУ СК РФ по Воронежской области. Фото: Предоставлено "КП"

В воскресенье, 7 августа в озере недалеко от села Бабка Павловского района купался 28-летний мужчина, приехавший в гости к родственникам. Как сообщают очевидцы, он оступился у берега, попал в яму и позвал на помощь. Его пытались спасти отдыхающие, но безуспешно. Плавать мужчина не умел и быстро пошел ко дну.

- Тело погибшего обнаружили в тот же день. Следователь СК провел осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и других людей, располагающие интересующей следствие информацией. Тело погибшего, при осмотре которого видимых телесных повреждений не обнаружили, направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Напомним, 31 июля в реке Хопер утонул 34-летний Константин Тихонов. Он бросился на помощь своим детям, шедшим ко дну: 7-летнюю Настю и 12-летнего Вадима. Ребятишек он спас, но сам уже выплыть не смог. Тело Константина обнаружили только вечером 4 августа – Хопер в это время года не только быстрый, но и мутный.