Дошло до суда дело сельчанина, убившего своего приятеля на охоте в Воронежской области

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 45-летний житель Каширского района. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого на охоте (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на кражу оцинкованных труб (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Воронежской области в понедельник, 8 августа.

13 декабря прошлого года в полицию обратилась женщина, заявившая об исчезновении 33-летнего брата. Она рассказала стражам порядка, что ее родственник накануне отправился в гости к своему знакомому в село Старина Каширского района. Спустя какое-то время он перестал выходить на связь. А 17 декабря в лесном массиве у пруда неподалеку от поселка Коммуна полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Приятель погибшего рассказал, что они вместе охотились, но тот из-за неосторожного обращения с ружьем случайно выстрелил в себя.

Когда у знакомого поинтересовались, почему же он сразу не сообщил в правоохранительные органы, тот сказал: испугался привлечения к уголовной ответственности. Он спрятал тело товарища в камышах, забрал гильзы и телефон погибшего, который в последствии был уничтожен. Через некоторое время признался, что сам случайно выстрелил в него. Но обе версии происшествия были опровергнуты следственным путем. Правоохранители считают, что он выстрелил преднамеренно.

В ходе разбирательств выяснилось, что в сентябре 2021 года фигурант дела об убийстве, проезжая на своей машине вдоль посадки в поселке Софьино Новоусманского района, срезал четыре оцинкованные трубы, на которые были установлены дорожные знаки рядом с магистральным нефтепроводом. Правда, довести свой этот преступный план ему помешали сотрудники компании, проводившие там ремонтные работы.