Гострудинспекция выписала предостережение воронежскому кинотеатру «Пролетарий»

"Пролетарий" снова в пролете? Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники Государственной инспекции труда Воронежской области выписали предостережение кинотеатру «Пролетарий» как юридическому лицу. В нем они, в частности, напомнили, что сотрудники этого культурного учреждения могут направить в ведомство через электронный сервис онлайнинспекция.рф. заявление в случае несоблюдения их прав. Видимо, имеется в виду их возможное увольнение.

Дело в том, что на данный момент кинотеатр «Пролетарий» приостановил свою работу. Официально сообщили, что простой продлится до 29 августа. Сейчас на сайте кинотеатра нет анонса ни одного фильма.

«Пролетарий» уже прекращал работу в марте 2022 года. Киносеансы после этого возобновились только в середине мая.