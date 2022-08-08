Житель Воронежа хотел заказать женщин по вызову, а перевел деньги аферистам

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

55-летний воронежец решил скоротать вечер и заказать себе домой женщин по вызову. Сделать это он решил через сайт интим услуг. Однако в итоге остался без десятков тысяч денег. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 8 августа.

Мужчина связался с оператором сайта, а тот сообщил о необходимости произвести предоплату в сумме 7 200 рублей. Тот перевел деньги. Тогда аферисты сообщили ему о том, что счет заблокирован и необходимо перевести ту же сумму на другой счет, обещая, что деньги вернут.

Так житель Воронежа, мечтающий о продажной любви, переводил деньги несколько раз. В итоге сумма достигла 57 600 рублей. Заподозрив, что его обманули, потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Лиц, причастных к преступлению, разыскивают.