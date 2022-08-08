В Воронеже осудят бизнесменов, у которых нашли 3 млн пачек контрафактных сигарет

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Завершилось следствие по делу о незаконном обороте табачной продукции на сумму около четырехсот миллионов рублей. В одном из складов на Левом берегу правоохранители обнаружили 3 млн контрафактных пачек сигарет. Подробности рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

На скамье подсудимых окажется преступная группа, ее членов также обвиняют в использовании чужого товарного знака. По версии следствия, четверо воронежцев и жительница Липецкой области весной этого года приобрели оборудование для производства сигарет, табак и комплектующие. В помещении табачной фабрики, расположенной в городе Усмань Липецкой области ушлые предприниматели наладили производство, там же хранили часть немаркированной продукции. Основную партию контрафакта они отправили в Воронеж. Она лежала на территории промзоны в Левобережном районе.

- Деятельность предприятия, производящего фальсифицированную продукцию в особо крупном размере, была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии, - сообщила Наталья Куликова.

Полицейские изъяли в ходе обысков оборудование, на котором упаковывали табачную продукцию, более 7,5 млн рублей и свыше 3 млн пачек сигарет, стоимость которых оценили в почти 400 млн рублей.

Двоим обвиняемым по делу избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, еще двоим – запрет определенных действий.

Дело рассмотрит Левобережный районный суд Воронежа, который и определит степень вины каждого фигуранта.