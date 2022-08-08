В Воронежской области трое собутыльников избили и ограбили должника

Фото из архива КП

Инцидент произошел в городе Россошь. Трое местных жителей в возрасте от 31 года до 35 лет изрядно выпив, решили ночью выбить долг у своего знакомого. Они вломились к нему в дом, а затем попросту ограбили. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Приятели ранее привлекались к уголовной ответственности. В день происшествия они распивали спиртное в доме старшего из них. В ходе застолья хозяин жилища предложил собутыльникам отправиться к его 41-летнему знакомому и вернуть долг. Те согласились и пошли на ул. Луговая.

Как только мужчина открыл дверь, незваные гости набросились на него и стали его избивать. В это время в доме находился 43-летний житель Белгорода, который тоже пытался оказать сопротивление визитерам.

Подельники отобрали телефон у хозяина дома, но тот сумел выбежать на улицу и добраться до дежурной части отдела полиции. А разбушевавшиеся молодчики успели вынести телевизор, вентилятор, а также рюкзак с вещами его гостя. Злоумышленников задержали на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.