В Воронежской области на рабочей неделе ожидают жару до 35 градусов

В такую погоду важно не переусердствовать с загаром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знойную рабочую неделю обещают синоптики воронежцам. Местами по области жара может достигать +35 градусов. А в Воронеже столбик термометра будет колебаться от +27 до +33.

Напомним, ранее синоптики предполагали, что жара к 9-10 августа немного спадет. Однако антициклон оказался более устойчивым, чем ожидали ранее. Зной немного собьет северный ветер, который придет на смену восточному.

В Воронеже в ночь на вторник, 9 августа, будет +18 градусов при переменной облачности. Днем при солнечной погоде могут набежать и тучи. Будет очень жарко – до +33.

В среду, 10 августа, восточный ветер сменится северным. Ночью снова +18 , луна будет то выходить, то скрываться за тучами. Днем тоже переменная облачность и +31.

В ночь на четверг, 11 августа, опять +18. Луна в очередной раз будет то скрываться за облаками, то снова выплывать из их плена. Днем при солнечной погоде возможны и небольшие тучи. И даже слабый дождь. Жара немного ослабнет – до +28.

В пятницу, 12 августа, ночью снова переменная облачность при +17. Днем снова то солнце, то небольшие тучи и +27.