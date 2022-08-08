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Происшествия8 августа 2022 10:31

В мэрии Воронежа рассказали о двух авариях с новыми автобусами с климат-контролем

Оба ДТП были незначительными
Юрий КОЗЛОВ
Посты об авариях новых автобусов появились в воронежских соцсетях 7 августа.

Посты об авариях новых автобусов появились в воронежских соцсетях 7 августа.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В субботу, 6 августа, на маршруты №№ 9КА, 9КС, 14, 15, 17т, 32, 49, 5 вышли 12 новых больших автобусов с климат-контролем. В воскресенье, 7 августа, в соцсетях появились фото их «боевого крещения». Пользователи сообщили сразу о двух авариях с участием новой техники. ДТП случились на улице Плехановской и на проспекте Революции.

В мэрии прокомментировали оба дорожных происшествия:

- В обоих случаях виновниками аварий являются водители личных автомобилей. Незначительный ущерб, нанесенный новым автобусам, будет возмещен за счет ОСАГО виновников, – рассказали в городском управлении транспорта.