В мэрии Воронежа рассказали о двух авариях с новыми автобусами с климат-контролем

Посты об авариях новых автобусов появились в воронежских соцсетях 7 августа. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В субботу, 6 августа, на маршруты №№ 9КА, 9КС, 14, 15, 17т, 32, 49, 5 вышли 12 новых больших автобусов с климат-контролем. В воскресенье, 7 августа, в соцсетях появились фото их «боевого крещения». Пользователи сообщили сразу о двух авариях с участием новой техники. ДТП случились на улице Плехановской и на проспекте Революции.

В мэрии прокомментировали оба дорожных происшествия:

- В обоих случаях виновниками аварий являются водители личных автомобилей. Незначительный ущерб, нанесенный новым автобусам, будет возмещен за счет ОСАГО виновников, – рассказали в городском управлении транспорта.