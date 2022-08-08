Легковушка врезалась в дорожное ограждение под Воронежем врезалась: пострадали два человека

Авария произошла 7 августа около 05:50 возле дома № 303 «а» на улице Ленина в селе Новая Усмань. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, 29-летний воронежец на ВАЗ-217030 не учёл дорожные и метеоусловия, особенности и состояние машины, интенсивность движения и в итоге наехал на дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадали двое: сам водитель и его 28-летний пассажир. С многочисленными телесными повреждениями обоих увезли в больницу.

Полицейские проводят по факту проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.