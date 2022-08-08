Главный тренер будущего соперника воронежского «Факела» ушел в отставку

Игорь Шалимов будет искать новое место работы, Фото: с сайта ФК "Факел"

В понедельник, 8 августа, руководители ФК «Урал» приняли решение уволить главного тренера команды Игоря Шалимова. Такой шаг был ожидаемым: футболисты провалили старт, потерпев четыре поражения подряд, забили всего один гол и пропустили десять. Итог – ноль очков и 16 место.

- Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения, - прокомментировал президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначили бывшего помощника Игоря Шалимова Евгений Аверьянов. Он и будет готовить «Урал» к матчу в Воронеже.

Новость для «Факела» скорее тревожная. Часто после ухода главного тренера команда получает эмоциональную встряску и начинает играть лучше. Тем более что отступать игрокам «Урала» некуда.

Напомним, игра с «Уралом» состоится в Воронеже 12 августа, начнется она в 19.30.