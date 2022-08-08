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Происшествия8 августа 2022 7:30

Водитель "Ниссана" погиб в ДТП с припаркованным КамАЗом в Воронежской области

Авария произошла в Острогожском районе
Евгения ФРОЛОВА

Авария произошла 7 августа примерно в 03:23 часов у дома 51 по улице Воронежская села Болдыревка Острогожского района. Водитель иномарки влетел в припаркованный КамАЗ и погиб на месте. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, за рулем автомобиля «Ниссан Тиида» находился 21-летний житель города Воронежа. Он и совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП от полученных травм молодой человек умер до приезда бригады скорой помощи.

По данному факту полицейские продолжают проводить проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.