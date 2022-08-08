На воронежской трассе под колесами легковушки погиб 33-летний мужчина

Фото регионального главка

В Воронежской области на 447 км автодороги «Курск-Саратов» ВАЗ-21150 сбил насмерть 33-летнего жителя города Вольск. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 8 августа.

Авария произошла днем ранее примерно в 21:25. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель, житель города Борисоглебск, допустил наезд на 33-летнего пешехода. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.