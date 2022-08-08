С начала года судебные приставы взыскали с воронежцев более 25,5 млн рублей за езду в пьяном виде

Фото - УФССП по Воронежской области

С начала 2022 года судебные приставы в Воронежской области взыскали с правонарушителей за езду в нетрезвом виде свыше 25,5 млн рублей. Об этом рассказали в УФССП по региону 8 августа.

Всего в ведомстве находилось 3310 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В связи с этим 1551 правонарушителю был временно ограничен выезд из Российской Федерации. Еще в рамках 111 производств наложен арест на имущество на сумму более 3 млн рублей.

Судебные приставы напомнили, что пьяная езда является одним из тяжких нарушений Правил дорожного движения. В наказание для водителей предусмотрен по ст. 12.8 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.