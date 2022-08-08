Воронежская блогерша чуть не выиграла 100 тысяч рублей в модном телепроекте

из личного архива героини

В субботу, 6 июня, в эфире телешоу «Модные игры» засветилась воронежская участница. Блогер-тиктокерша Элина Кондратьева чуть не выиграла 100 тысяч рублей, выйдя в финал проекта. В передаче за приз борются четыре претендентки, представляя свои образы и одевая звезду, а жюри должно догадаться, кто из них настоящий стилист (по правилам, только одна из них профессионал, остальные – «из народа»). Оценивали «лучки» участниц топовый фэшнблогер Карина Нигай, шоумен Михаил Галустян и дизайнер Алина Герман.

Эля по специальности ландшафтный дизайнер, но сразу понравилась и Карине Нигай, и Михаилу Галустяну. И воронежская участница легко прошла все туры, срезавшись только в финале. Звезде тиктока Юлии Гаврилиной не понравился образ, придуманный для нее Элей, что она расплакалась…

Подробнее о закулисье шоу, сборах образов за минуту – читайте в нашем материале Михаил Галустян о воронежской блогерше: Это пушка!