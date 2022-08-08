На видео сняли погоню росгвардейца за голым мужчиной в Воронеже

Видео необычного происшествия выложили в воскресенье, 7 августа, в паблике «Регион 36» в Воронеже. На кадрах видно, как по набережной Массалитинова бегал абсолютно голый мужчина, которого пытались задержать сотрудники Росгвардии и МЧС.

Как пишут очевидцы, сначала обнаженный человек оказался в водохранилище. Там он, предположительно, начал тонуть. Потому и вызвали на место сотрудников МЧС и Росгвардии.

Мужчине помогли выбраться из воды. Но, отдышавшись, он бросился бежать. За ним последовала дежурная машина Росгвардии. Разбуянившийся молодчик хоть и ловко перепрыгивал через дорожное ограждение, в какой-то момент споткнулся и был задержан.

В соцсетях воронежцы поделились своими предположениями такого поведения мужчины. Одни предположили, что он проигрался в карты, другие назвали его спортивным нудистом, а третьи и вовсе выразили уверенность, что без запрещенных препаратов здесь не обошлось.