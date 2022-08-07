Воронежцы выпустили на волю 35 молодых стрижей

Кадр с видео Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Воронежские волонтеры из Центра охраны животных «Наша природа» с начала августа выпустили на волю уже 35 стрижей. Этих птенцов в Центр принесли неравнодушные люди, а специалисты-зоологи выходили птиц до состояния, когда они могут жить самостоятельно в природе.

- Такая радость наблюдать, как подопечные стремительно взмывают в небо и начинают самостоятельную жизнь, - рассказали в Центре. - Часть стрижиков ещё подрастает и только готовится к выпуску, но в целом сезон идёт на спад. Скоро мы попрощаемся с последними пташками, а вместе с ними потихоньку уйдёт и лето.