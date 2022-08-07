В Воронежской области из санатория пропала 83-летняя женщина

Фото со станицы группы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в ВК Фото: Предоставлено

В Воронежской области пропала без вести 83-летняя Кудрявцева (Ченцова) Александра Ивановна. Поисковики из отряда "Лиза Алрерт" сообщают, что женщина вышла из поселка Санатория им. Цюрупы в Лискинском районе Воронежской области еще 4 августа. С тех пор о ее судьбе и месте нахождения ничего не известно.

Приметы Александры Кудрявцевой: рост 160 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза зеленые.

Во что была одета в день исчезновения, неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.