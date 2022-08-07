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Происшествия7 августа 2022 10:05

Жительница Воронежа заплатила 1,3 миллиона за доверие к телефонным незнакомцам

Мошенники убедили ее оформить два кредита и перевести им деньги
Ирина КАЗАНИНА

41-летняя жительница Воронежа попалась на уловку мошенников о «защите» от оформления кредита. Злоумышленники использовали обкатанную схему: сначала один из них – «банковский сотрудник» - сообщил о несанкционированном доступе к личному кабинету, за тем другой – «полицейский» - настоятельно посоветовал взять на свое имя кредит, чтобы «аннулировать заявку, поступившую от неизвестных».

Казалось бы, затертая до дыр схема, но она продолжает работать. Вот и в этом случае женщина поверила, выполнив все действия, подсказанные телефонными незнакомцами. Она получила два кредита на 1,3 миллиона и перевела средства на третьи счета. И только потом засомневалась… Поспешила в полицию, но денег лишилась.

Теперь правоохранители ищут преступников.