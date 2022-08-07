В частном доме под Воронежем нашли больше 800 граммов конопли

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Новоусманском районе задержали 42-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотического средства. Во время обыска в его доме в райцентре нашли и изъяли вещество растительного происхождения. Экспертиза установила, что это наркотическое средство – конопля, массой 838 граммов.

В полиции задержанный полностью признал свою вину, рассказав, что вырастил растение на приусадебном участке, а затем изготовил из него наркотик для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.