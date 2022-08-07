Начало новой недели принесет в Воронеж жару

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 32-градусной жары начнется новая неделя в Воронеже. Такую температуру воздуха обещают синоптики в понедельник, 8 августа. Но во вторник станет жарче еще на один градус! Ночи с 7 на 8 и с 8 на 9 августа будут тоже довольно теплыми – около 21 градуса.

В среду станет немного прохладнее: +30 днем и +18 ночью. А в четверг температура опустится до отметки в 25 градусов.

В конце рабочей недели столбики термометров покажут +26 днем, +15 ночью.

В выходные зной вернется: 13 и 14 августа синоптики прогнозируют +29 и +33 соответственно.

Дождей не будет всю неделю.