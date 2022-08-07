В Воронежской области пройдет эко-марафон по сбору макулатуры

Фото с сайта управления лесхоза области Фото: Предоставлено

Сотрудники Острогожского лесничества Воронежской области сдали на переработку в пункт вторсырья 150 кг макулатуры. Подобные акции по утилизации ненужных бумаг острогожские лесники проводят регулярно и призывают воронежцев последовать их примеру.

В управлении лесхоза рассказали, что для производства 1 тонны бумаги требуется 24 дерева. Подсчитано, что один офисный сотрудник за год «исписывает» около 17 хвойных деревьев. В масштабах страны эта цифра приобретает угрожающие размеры. К тому же, изготовление бумаги связано с выделением пара, дыма, потреблением воды, электроэнергии и серы. В то время, как при переработке вторсырья негативное влияние на окружающую среду уменьшается на 95%.

Управление лесного хозяйства призывает жителей Воронежской области принять участие во Всероссийском Эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Он пройдет в период с 12 сентября по 5 октября. В течение этого времени все организации и жители области, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте www .сдайбумагу.рф , смогут принять участие в акции. Победителей и активных участников акции наградят денежными премиями, благодарностями и грамотами.