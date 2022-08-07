Переходивший дорогу в неположенном месте воронежец погиб под колесами иномарки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Желание сократить путь до пешеходного перехода стоило жизни 68-летнему воронежцу. 6 августа около 22.05 мужчина решил перейти шестиполосную дорогу на Ленинском проспекте в неположенном месте, не доходя до «зебры». Ехавший в этот момент со стороны Димитрова в сторону улицы Брусилова «Мицубиси Галант» под управлением 26-летнего жителя столичного региона сбил пешехода. От полученных в результате ДТП травм пенсионер скончался на месте до приезда врачей.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, выясняют подробности.

По данным ГУ МВД о региону, на дорогах области в минувшие сутки произошло 103 ДТП, в шести авариях пострадали 9 человек, один погиб.