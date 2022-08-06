Главный тренер воронежского «Факела» после разгрома от ЦСКА: «После матча сказал футболистам, что нас окунули в …вот это и нужно работать еще сильнее»

Олег Василенко: "Нам нужно работать еще сильнее, чтобы не допускать таких вещей, как в матче с ЦСКА". Фото: кадр с видео

Главный тренер «Факела» Олег Василенко на пресс-конференции после разгрома от ЦСКА 1:4 подвел итоги неудачного для нашей команды матча:

- Мы не сыграли целостно. Даже в первом тайме можно было действовать хладнокровнее, плотнее, не дать прижать себя к штрафной площади и более эффективно действовать в атаке. Мы сделали замены для того, чтобы отодвинуть игру подальше от наших ворот, усилить игру наших флангов и нейтрализовать фланги соперников. Надо признать, что у нас сделать это не получилось. Результат нас, конечно, расстраивает, но больше всего огорчает именно это нецелостное содержание игры. Но, наверное, нам нужно через этой пройти. Работы у нас очень много, нам нужно улучшаться.

- С самого начала второго тайма «Факел» прижался к своей штрафной. Это психологические или физические проблемы?

- С «физикой» у нас все в порядке. Все-таки мы понимаем, что сражались против ЦСКА. Армейцы играют в футбол здорово. Не скажу, что это психологические какие-то вещи. Вести 1:0 и прижиматься к воротам – это точно не наша история. «Сушить» игру – точно не про нас. Первый гол – была фаза переключения, чуть-чуть «уснули», и вторым темпом пошла атака армейцев. Второй гол – пенальти. Мы хотели вытащить эту игру, но не получилось.

- Что скажете об игре Максима Максимова, который в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром ФНЛ?

- У нас есть ротация, есть стратегия игры против определенного соперника. Все должны понимать, что нужно оказывать максимальное давление, хорошо взаимодействовать. Максим – лучший бомбардир ФНЛ? Это уже прошло. Мы не в ФНЛ, не будем о ней говорить. Не надо жить прошлым, надо показывать свой максимум именно сейчас. Мы не в ФНЛ, а в Премьер-лиге!

- Какой план был у вас на второй тайм?

- Ставили задачу отодвинуть игру от своих ворот. А для этого плотнее встречать соперников на флангах и в средней части поля. ЦСКА делал «плюс» игроков за счет открывания инсайдов. Но план не сработал - мы не доводили атаки до их завершения, хотя наши нападающие открывались правильно. Очень важна концентрация и подсказ, важно вовремя выдавливать соперников из опасных зон. При отборе мяча нужно действовать хладнокровнее. Даже когда делали перехваты, не вели игру так, как нам хотелось.

Играть в быструю атаку? Мы понимали, что соперник к этому готов. Надо было немного придержать мяч.

- Как оцениваете игру вратаря Ильи Свинова? И выйдет ли он в основе на следующий матч?

- Все футболисты допускают ошибки, но и спасают команду в разных эпизодах. Выигрываем и проигрываем вместе. Нельзя ни на кого вешать ярлыки. Надо работать над тем, чтобы как можно меньше ошибаться. Мы мотивированы, у нас нет иллюзий, и мы уверены в каждом нашем игроке. Верим в Илью. У нас есть замечательный тренер вратарей. Мы ему полностью доверяем.

- Команда после матча обнялась и стала в ряд. Вы подошли и о чем-то с игроками долго говорили. Можете раскрыть секрет, о чем?

- Да, могу. Сказал, что мы все проиграли, и тренеры, и кто был на поле, и кто сидел на скамейке, окунулись в…вот это. Нам теперь нужны две вещи. Первая – нельзя пасть духом. Корабль тонет, когда его полностью заливает водой. Сейчас в него попала вода. Надо ее вычерпывать, выгребать. И тогда корабль будет на плаву. Ни в коем случае не надо обращать внимание на критику, что-то еще. Это закономерно, когда мы играем неудачно.

И второе. Мы должны работать еще сильнее, чтобы не допускать таких вещей.