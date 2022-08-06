Главный тренер московского ЦСКА о матче с «Факелом»: «Воронежские болельщики нас переиграли»

Владимир Федотов не выдал секрет "накачки" команды в перерыве, позволившей ЦСКА во втором тайме забить четыре гола. Фото: с сайта ПФК ЦСКА.

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции подвел итоги матча, в котором его команда разгромила «Факел» - 4:1:

— Мы хорошо начали, создали несколько моментов. Но получилось, что стали заложниками своего темпа, что-то вдруг сломалось. Стали нервничать, медленно двигать мяч, принимать неправильные решения вместо того, чтобы использовать фланги и создавать преимущество. Стали терять в центре мячи, соперник отодвинул игру, потом угловой и пенальти. На помощь пришел перерыв. Пришлось включить характер, без этого не играют в футбол. Оказывается, и силы есть, и желание, и мастерство. Затем все встало на свои места, плотно завладели инициативой, и гол не заставил себя ждать.

Хотелось бы отметить реализацию. Мы могли раньше забить гол. При счете 1:1 был выход Карраскаля и пара эпизодов, когда мы не находили более очевидные верные решения, чтобы забить мяч.

- Какие слова подобрали в раздевалке, что команде удалось перевернуть игру?

— В раздевалке ничего конкретного и серьезного говорить не нужно было, все прекрасно всё понимали. Но встряска была нужна. А какими методами мы этого добиваемся — это уже наше внутреннее дело.

- Болельщики «Факела» очень активно поддерживали свою команду и казалось, что игра идет в Воронеже. Давление гостевой трибуны повлияло на ход встречи?

— Мы рады болельщикам, была хорошая атмосфера, звуковая поддержка. Да, они нас в этом переиграли. Но хорошо, что потом включились наши трибуны и создали необходимую поддержку, чтобы выиграть матч, мы им за это благодарны.