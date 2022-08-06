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Спорт6 августа 2022 18:15

Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с московским ЦСКА

Стоит полюбоваться голом Федора Чалова и четко исполненным Георгием Гонгадзе пенальти, переигравшим самого Игоря Акинфеева
Юрий КОЗЛОВ
Только что Хесус Медина забил гол, ставший для ЦСКА победным.

Только что Хесус Медина забил гол, ставший для ЦСКА победным.

Фото: кадр с видео

В Сети выложили нарезку лучших моментов матча «Факела» с московским ЦСКА. Пусть он был проигран нашей командой с разгромным счетом, но в этой игре было много интересного.

Футболисты «Факела» первыми огорчили Игоря Акинфеева. На 42 минуте Георгий Гонгадзе отлично исполнил пенальти – развел легендарного вратаря по разным углам. Круто же!

А вот во втором тайме стоит полюбоваться уже бенефисом Федора Чалова. Сначала он отлично сбросил мяч под голевой удар Кучаеву – 1:1. А потом сам отлично выстрелил, отправив мяч в ближний угол рикошетом от штанги и сделав счет – 3:1. Да и второй гол армейцев, забитый после пушечного удара Хесуса Медины, и классная подсечка Хорхе Карраскаля, установившего окончательный счет – 1:4, заслуживают внимания.

А еще послушайте, как воронежские болельщики поддерживали «Факел». Уж они точно победили армейцев!