Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с московским ЦСКА

Только что Хесус Медина забил гол, ставший для ЦСКА победным. Фото: кадр с видео

В Сети выложили нарезку лучших моментов матча «Факела» с московским ЦСКА. Пусть он был проигран нашей командой с разгромным счетом, но в этой игре было много интересного.

Футболисты «Факела» первыми огорчили Игоря Акинфеева. На 42 минуте Георгий Гонгадзе отлично исполнил пенальти – развел легендарного вратаря по разным углам. Круто же!

А вот во втором тайме стоит полюбоваться уже бенефисом Федора Чалова. Сначала он отлично сбросил мяч под голевой удар Кучаеву – 1:1. А потом сам отлично выстрелил, отправив мяч в ближний угол рикошетом от штанги и сделав счет – 3:1. Да и второй гол армейцев, забитый после пушечного удара Хесуса Медины, и классная подсечка Хорхе Карраскаля, установившего окончательный счет – 1:4, заслуживают внимания.

А еще послушайте, как воронежские болельщики поддерживали «Факел». Уж они точно победили армейцев!