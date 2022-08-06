В реке под Воронежем со 2 августа ищут утопленника

Нет очевидцев, что мужчина утонул Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 2 августа спасателям поступило сообщение о том, что на пляже в Боровом предположительно утонул молодой мужчина. Сейчас на месте работают водолазы, до сих пор результатов поиска нет.

Как рассказали в пресс-службе учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», в Боровом нет ни водоворотов, ни коряжников. То есть поиски ничего не осложняет. Поэтому есть вероятность, что мужчина не утонул, а ушел в неизвестном направлении. Очевидцев, что он нырнул и не вынырнул, нет. Известно только, что мужчина пропал с пляжа.

Ранее стало известно, что из реки Хопер в Борисоглебске достали тело Константина Тихонова. Его искали с 31 июля по 4 августа. Мужчина утонул, спасая собственных детей. 7-летнюю девочку и 12-летнего мальчика начало затягивать в водоворот. Константин сумел вытолкнуть их из воронки, но сам выбраться не смог.