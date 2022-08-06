Воронежский «Факел» после первого тайма выигрывает у московского ЦСКА

Георгий Гонгадзе только что забил пенальти Игорю Акинфееву. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Матч в Москве ЦСКА начал, как и подобает одному из лидеров российского чемпионата. В первые 15 минут армейцы создали два очень опасных момента. Сначала «Факелу» просто повезло, когда Хесус Медина после прострела ударил мощно, но чуть неточно. Потом спас впервые появившийся в основе воронежцев Илья Свинов. Милан Гайич с острого угла пытался покатить мяч в ворота. Но Илья отбил его ногами.

Затем «Факел» отодвинул игру от своих ворот. Справедливости ради, увеличилось только владение мячом воронежских футболистов. Опасных моментов у ворот армейцев не возникало. Помог Медина. Перед этим защитник Кирилл Суслов подключился к атаке, пробил, но мяч заблокировал один из армейских защитников. Однако Кирилл попытался сделать подбор, и ему по ноге в прыжке ударил Медина. Главный судья сразу фола не увидел, но сидевший на ВАР Сергей Карасев ему подсказал.

Пенальти доверили исполнить Георгию Гонгадзе. Он пробил очень уверенно – развел Игоря Акинфеева и мяч по разным углам – 1:0 в пользу «Факела» на 42 минуте. До конца тайма счет не изменился. Ждем второго!