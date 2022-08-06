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Происшествия6 августа 2022 15:01

В Воронежской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Здание загорелось в Эртильском районе
Мария Щербакова
Огонь уничтожил веранду и пристройку

Огонь уничтожил веранду и пристройку

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В поселке Новогеоргиевка в Эртильском районе сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.03 пятницы, 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Дом загорелся на улице Колхозная. Пожар потушили уже в 15.34. При этом погиб человек. На месте обнаружили тело мужчины. Кроме того, огонь повредил веранду и пристройку. Огонь тушили восемь спасателей, использовали две пожарные машины.