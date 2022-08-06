В Воронежской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Огонь уничтожил веранду и пристройку Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В поселке Новогеоргиевка в Эртильском районе сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.03 пятницы, 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Дом загорелся на улице Колхозная. Пожар потушили уже в 15.34. При этом погиб человек. На месте обнаружили тело мужчины. Кроме того, огонь повредил веранду и пристройку. Огонь тушили восемь спасателей, использовали две пожарные машины.