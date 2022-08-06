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Экономика6 августа 2022 14:19

В Воронежской области может появиться крупный логистический центр

Власти планируют расширить сотрудничество с республиками Центральной Азии
Мария Щербакова
Появление центра анонсировал губернатор

Появление центра анонсировал губернатор

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В Воронежской области планируют создать крупный логистический центр. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на встрече с делегацией Кыргызстана в пятницу, 5 августа.

Сейчас власти ищут партнеров, уже сделаны первые шаги в этом направлении.

— Это будет правильный проект — находясь в Центральной России, практически в ее центре, мы могли бы выстроить грамотные логистические потоки. Республике Центральной Азии здесь интересно, ведь овощи и фрукты, выращиваемые на их территории, востребованы в Российской Федерации. Они могут заменить те продукты, которые поступали из Европы. Поэтому мы сейчас начинаем тесное взаимодействие с Кыргызской Республикой, Узбекистаном, Таджикистаном. И это взаимодействие взаимовыгодно.