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Происшествия6 августа 2022 10:58

Воронежец обманул пенсионера на 260 тыс. рублей

Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения
Мария Щербакова
Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские задержали 31-летнего воронежца, который обманул пенсионера. 75-летний мужчина лишился 260 тыс. рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Об этом рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 6 августа.

На Никитинской молодой человек предложил пенсионеру купить строительные инструменты. Договорившись о цене и осмотрев товар, потерпевший пошел к терминалу, чтобы снять наличные. Однако нужной суммы в терминале не оказалось. Тогда продавец предложил помощь в дистанционном переводе денег. Молодой человек провел операцию, оставил инструменты и ушел. Через некоторое время пенсионер понял, что с карты списана сумма, вдвое превышающая договорную.

По камерам видеонаблюдения полицейские определили автомобиль подозреваемого. Мужчину задержали на трассе в Богучарском районе. Оказалось, что ранее он уже был судим за имущественное преступление. В отделе полиции мужчина во всем сознался. Сейчас он находится в СИЗО. По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». По ней максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.