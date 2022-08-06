Санитарные врачи сняли с реализации в Воронежской области 23 партии рыбы

Из архива "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первом полугодии 2022 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели 193 проверки предприятий, занимающихся производством и реализацией рыбы и рыбопродуктов.

На исследования отобрали 267 проб рыбы, нерыбных объектов промысла и продукции, выработанной из них. Все пробы соответствовали нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

А вот в организациях торговли и общественного питания специалисты выявили нарушения условий хранения и реализации: несоответствие температуры хранения установленным нормам; реализация продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, отсутствие либо неполная информация для потребителя на маркировке продукции.

По результатам проверок с реализации сняли 23 партии объёмом 75 кг продукции, не отвечающей требованиям безопасности, с истекшим сроком годности, без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность.