В убийстве воронежца на улице Чайковского заподозрили его родного брата

В убийстве 52-летнего воронежца, чье изрезанное тело обнаружили в квартире на улице Чайковского, заподозрили его родного брата. По факту возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в субботу, 6 августа.

В полицию обратились местные жители 1 августа. Они рассказали, что из одной квартиры идет неприятный запах. На место приехали участковый и сотрудник МЧС. Они вскрыли дверь, обнаружив в квартире труп с многочисленными ножевыми ранениями. Под подозрение попал 47-летний брат погибшего, который также живет в этой квартире.

Мужчина свою вину отрицает. На допросе он заявил, что не заходил в комнату брата, думая, что того просто нет дома. Сейчас подозреваемый находится в психиатрическом стационаре, где проходит экспертизу.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по изъятым на месте объектам и предметам назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполняются иные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе ведомства.