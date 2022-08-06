Воронежец на эвакуаторе похищал чужие автомобили

Общий ущерб превысил 250 тыс. рублей Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейские задержали подозреваемого в серии хищений автомобилей. Им оказался 41-летний местный житель, который ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Преступления произошли в июне – июле 2022 года. Мужчина обращал внимание на автомобили, которые подолгу были припаркованы в одном месте. Через интернет он договаривался с водителями эвакуаторов о перевозке машин, представляясь их владельцем. Авто отвозили до организаций, занимающихся покупкой для разбора.

Таким образом злоумышленник похитил автомобили «Ауди», ВАЗ-2114 и «Москвич», которые были припаркованы на улицах Антонова Овсеенко, 45-й Стрелковой Дивизии и Хользунова. Деньги он потратил по своему усмотрению. Кроме того, на улице Беговой мужчина похитил два колеса «Киа Спортейдж», которые затем продал на авторынке.

Общий ущерб четырем потерпевшим, местным жителям в возрасте от 31 до 70 лет, составил 250 тыс. рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».