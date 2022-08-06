Больше 300 случаев ковида выявили на 6 августа в Воронежской области

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области, как и прогнозировали врачи, начала постепенно нарастать. По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, на 6 августа в регионе зарегистрировали 301 новый случай заболевания. С начала эпидемии в области выявили 393 763 больных.

За сутки в больницы положили 32 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Скончался от осложнений болезни один человек. Всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 8 362 жителей Воронежской области.