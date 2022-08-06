На улицы Воронежа выпустили новые автобусы с кондиционерами

Оставшийся подвижной состав поэтапно выведут на улицы города Фото: с сайта мэрии Воронежа

Новые автобусы с кондиционерами выпустили на линию в субботу, 6 августа. Пока речь идет только о 12, оставшийся подвижной состав будут поэтапно выводить на улицы города. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграмм-канале.

Автобусы передали «Воронежпассажиртрансу». Они уже ездят по маршрутам №№ 9КА, 9КС, 14, 15, т17, 32, 49, 52. В приложении VrnBus новые машины отметят особым символом – снежинкой.

- Мы заранее вели техническую подготовку машин, а после их передачи – работу со страховыми компаниями и решили все возникшие сложности. На этой неделе предприятие получило полисы ОСГОП и ОСАГО на весь новый подвижной состав и сразу отправило его в ГИБДД, чтобы поставить на учет, - заявил Вадим Кстенин. - Поручил предприятию провести с водителями инструктажи – им тоже нужно привыкнуть к работе на автобусах с климат-контролем.

Напомним, в 2022 году для «Воронежпассажиртранса» закупили 63 новых низкопольных машины с полноценной системой климат-контроля. Ранее в мэрии заявляли, что первые автобусы выйдут на линию в середине августа. Машины были полностью готовы, однако возникли проблемы со страховкой.