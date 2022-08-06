Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2022 7:35

В Воронеже в столкновении трех машин погиб 35-летний водитель

Авария произошла в Советском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В пятницу, 5 августа, около 20 часов на улице Героев Сибиряков, 35-летний воронежец на автомобиле «Дэу Нексия» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Опель Астра» под управлением житель 32-летнего местного жителя. После удара «Опель» по инерции отбросило на автомобиль «Форд Фокус», под управлением водителя 31-летнего жителя Семилукского района.

В результате аварии водитель «Дэу Нексия» получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Полицейские организовали проверку для выяснения причин и обстоятельств аварии.