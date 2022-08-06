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Происшествия6 августа 2022 7:00

Жительница Воронежа на иномарке сбила двух подростков на мопеде

15-летнего парня на скорой отвезли в больницу
Мария Щербакова

В Калачеевском районе 30-летяя женщина на «Рено-Клио» столкнулась с мопедом «Орион», который вел 16-летний воронежец. В аварии пострадал 15-летний пассажир мопеда. Его на автомобиле скорой помощи отвезли в больницу. ДТП произошло на дороге «Павловск-Калач-Петропавловка» в 14.00 пятницы, 5 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как отметили в ведомстве, водитель иномарки выехала на полосу торможения в пределах перекрестка, не убедившись в безопасности, где и столкнулась с мопедом. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.