Жительница Воронежа на иномарке сбила двух подростков на мопеде

В Калачеевском районе 30-летяя женщина на «Рено-Клио» столкнулась с мопедом «Орион», который вел 16-летний воронежец. В аварии пострадал 15-летний пассажир мопеда. Его на автомобиле скорой помощи отвезли в больницу. ДТП произошло на дороге «Павловск-Калач-Петропавловка» в 14.00 пятницы, 5 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как отметили в ведомстве, водитель иномарки выехала на полосу торможения в пределах перекрестка, не убедившись в безопасности, где и столкнулась с мопедом. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.