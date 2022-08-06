Под Воронежем в жуткой аварии погиб водитель "девятки"

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Вечером 5 августа на автодороге «Воронеж-Нововоронеж» произошло лобовое столкновение автомобилей, в котором погиб 42-летний водитель. По предварительным данным, он управлял автомобилем ВАЗ-2109 и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там находилась «Тойота Камри». Удар оказался настолько сильным, что отечественное авто, по словам очевидцев, разорвало надвое. В таких условиях шансов выжить у водителя не было. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

В аварии также пострадали два человека из иномарки. Их забрала «скорая».Из-за ДТП на дороге образовалась огромная пробка.

Отметим, что смертельные аварии на этом участке трассы происходят настолько часто, что автомобилисты прозвали его «дорогой смерти» и просят чиновников принять меры для повышения безопасности.