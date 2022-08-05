В Воронежской области спрос на ночных работников вырос на 50%

В Воронежской области за два первых летних месяца спрос на работников ночных смен вырос на 50%. Результатами своего исследования поделился портал HeadHunter.

Чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей «Розничная торговля» (40% предложений), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (15%), «Услуги для населения» (9%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%), «Продукты питания» (8%), «Медицина, фармацевтика, аптеки» (5%) и «ИТ, системная интеграция, интернет» (5%).

Что касается специальностей, то чаще всего для ночной работы ищут продавцов (15% вакансий), поваров (9%), упаковщиков (8%), операторов call-центров (6%), а также кассиров-операционистов, администраторов, водителей, товароведов, фармацевтов и уборщиков (по 4%).

Зарплата при этом в Воронежской области варьируется от 25 тысяч рублей до 85 тысяч рублей.