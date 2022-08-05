Воронежца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Еще один воронежец осужден по статье за дискредитацию российской армии. 53-летний мужчина устроил публичную истерику в хостеле в Левобережном районе. Он резко критиковал действия Вооруженных Сил Российской Федерации. На место происшествия вызвали полицию.
Как рассказали в ГУ МВД по воронежской области 5 августа, в отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КОАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Предоставленные полицией материалы рассмотрел Левобережный райсуд. Он признал гражданина виновным. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.