IKEA открыла доставку товаров в Воронеж

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания IKEA, начавшая онлайн-распродажу в России, начала доставлять товары в Воронеж. В число городов также вошли Волгоград, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. Об этом сообщается на сайте компании.

До этого доставка и самовывоз были доступны только в тех городах, где есть фирменные магазины IKEA. Правда, попасть на сайт магазина сейчас сложно: чтобы он открылся, нужно отстоять виртуальную очередь. Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять более часа.

– Не обновляйте страницу, чтобы сохранить своё место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернёт вас обратно в очередь, – говорится в сообщении на сайте IKEA.

Напомним, онлайн-распродажа стартовала месяц назад. Из-за огромного потока покупателей шведская компания несколько раз приостанавливала прием заказов в Москве. Офлайн-магазины IKEA закрыты в России с 4 марта.